Премьер Грузии сообщил о назначении новых министров в правительстве

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга сообщил, что назначил новых министров после того, как парламент выразил доверие обновленному составу правительства. Его слова передает ТАСС.

«Я назначил на должности 12 министров, чем завершил формирование новой власти на основании итогов парламентских выборов 26 октября», — сказал он.

28 ноября депутаты парламента Грузии проголосовали за выражение доверия новому правительству во главе с премьером Кобахидзе и его программе на четыре года.

Первым вице-премьером в новом правительстве назначен Леван Давиташвили, который также будет занимать должность министра экономики и устойчивого развития Грузии. Пост второго вице-премьера получил министр обороны Ираклий Чиковани. МИД возглавила Мака Бочоришвили, МВД возглавит Вахтанг Гомелаури.

Министром юстиции назначен Анри Оханашвили, министром финансов стал Лаша Хуцишвили. Министерство регионального развития и инфраструктуры возглавил Ираклий Карселадзе. Министром образования, науки и молодежи стал Александр Цуладзе. Минсельхоз возглавил Давид Сонгулашвили, а Минкультуры — Тинатин Рухадзе, Руководителем Минздрава назначен Михаил Сарджвеладзе. Пост государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия заняла Тея Ахвледиани.

Также Кобахидзе заявил, что президенту республики Саломе Зурабишвили 29 декабря, в день истечения ее полномочий, придется покинуть Президентский дворец.

Ранее в Тбилиси спецназ применил водомет по митингующим у входа в парламент.