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Медведев заявил о настрое Зеленского на «тотальную войну»

Медведев: режим Зеленского продолжит настаивать на войне до последнего украинца

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Опросы свидетельствуют о непопулярности президента Владимира Зеленского на Украине, что означает продолжение курса правительства страны на «тотальную войну» до последнего украинца. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на статью британской газеты The Times, в которой говорится о низком рейтинге нынешнего президента Украины. Около 60% опрошенных не хотят, чтобы он баллотировался на второй срок.

«Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана», — написал Медведев.

Он также добавил, что в связи с этим администрации избранного президента США Дональда Трампа будет тяжело вести переговоры с Зеленским, поскольку остановка боевых действий для него невыгодна.

Медведев также заявлял, что в случае нового майдана на Украине украинский президент Владимир Зеленский будет «жгуче завидовать судьбе» бывшего президента страны Виктора Януковича.

Ранее Медведев рассказал, что сделает новая власть в Киеве.

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