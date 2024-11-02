Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал, что сделает новая власть в Киеве

Медведев: любая новая власть в Киеве объявит решения Зеленского незаконными

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Любая новая власть в Киеве объявит все решения президента Украины Владимира Зеленского незаконными. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью RT.

«Новая власть, любой новый «майдан», скорее всего, начнется с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной», — сказал он.

По словам Медведева, новые лидеры Украины «будут казнить» их предшественников за те решения, которые они приняли.

Он также напомнил, что полномочия Зеленского в качестве президента уже истекли. Именно поэтому принимаемые им законы не являются легитимными.

До этого Медведев заявлял, что «план победы» украинского президента Владимира Зеленского нужно понимать как «план» для победы, что буквально означает марихуану.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Главным из них является скорейшее принятие Украины в НАТО.

Ранее Медведев описал будущее Зеленского и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами