Любая новая власть в Киеве объявит все решения президента Украины Владимира Зеленского незаконными. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью RT.

«Новая власть, любой новый «майдан», скорее всего, начнется с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной», — сказал он.

По словам Медведева, новые лидеры Украины «будут казнить» их предшественников за те решения, которые они приняли.

Он также напомнил, что полномочия Зеленского в качестве президента уже истекли. Именно поэтому принимаемые им законы не являются легитимными.

До этого Медведев заявлял, что «план победы» украинского президента Владимира Зеленского нужно понимать как «план» для победы, что буквально означает марихуану.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Главным из них является скорейшее принятие Украины в НАТО.

Ранее Медведев описал будущее Зеленского и Украины.