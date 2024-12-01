В Кремле оценили авторитет Меркель среди немецких политиков

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему весьма авторитетна как среди немецких политиков, так и для обычных граждан, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков назвал Меркель «тяжеловесом» немецкой политики, несмотря на то, что экс-канцлер уже вышла на пенсию.

«Все-таки, наверное, ее авторитет по-прежнему лидирует среди германских политиков. Конечно, ее слово в такой сложной ситуации дорогого стоит. Поэтому, конечно, немцы, наверное, слушают ее и смотрят на нее», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

24 ноября Меркель в интервью The Times заявила о необходимости диалога между Киевом, его западными союзниками и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

Она отметила, что текущие власти Германии и Евросоюза проводят правильную политику, направленную на поддержку независимости Украины. Однако в будущем потребуется переговорный процесс, момент начала которого должны определить действующие лидеры, добавила экс-канцлер.

Ранее Меркель призналась, что скучает по Макрону.