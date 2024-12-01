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Медведев объяснил визит новых руководителей ЕС на Украину их приоритетами

Медведев: визит новых руководителей ЕС в Киев говорит о приоритете войны для них

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Визит в Киев главы Европейского совета Антониу Кошты и верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в первый же день работы говорит об их настрое на продолжение войны. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей англоязычной странице в соцсети Х.

«Коста, новый глава Европейского совета, и русофобствующий «главный дипломат ЕС» Каллас приезжают в Киев в свой первый день. Это показывает, что приоритетом является продление войны, а не обеспечение благополучия ЕС. Теперь довольны, европейцы?» — написал Медведев.

Кошта и Каллас прибыли в Киев 1 декабря, когда начинает работать новый состав Европейской комиссии.

Глава Европейского совета написал в социальной сети X, что ЕС подтверждает неизменную поддержку народа Украины.

Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии 27 ноября.

Ранее Каллас назвала приоритеты своей работы на посту главы дипломатии ЕС.

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