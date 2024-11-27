Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европейский парламент (ЕП) утвердил новый состав Еврокомиссии (ЕК), в котором бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас занимает пост главы евродипломатии. Об этом свидетельствуют результаты голосования в ходе пленарной сессии в Страсбурге, трансляция которой проводится на сайте ЕП.

Согласно результатам голосования, новый состав ЕК поддержали 370 из 688 голосовавших депутатов. Против решения выступили 282 парламентария, воздержались — 36. Новый состав Еврокомиссии возглавит Урсула фон дер Ляйен.

Для начала работы ЕК нужно получить формальное одобрение Совета Евросоюза. После данной процедуры деятельность нового состава комиссии начнется 1 декабря.

В сентябре Совет Европейского союза утвердил состав Европейской комиссии, предложенный Урсулой фон дер Ляйен. Всего в списке 25 еврокомиссаров. Среди них 11 женщин, что соответствует квоте в 40%. Ключевые посты получили словак Марош Шефчович, латвиец Валдис Домбровскис и представитель Нидерландов Вопке Хукстра. Они будут заниматься вопросами торговли, экономики и климата соответственно.

Ранее дипломаты предрекли России новый крестовый поход ЕС.