Дипломаты предрекли России новый крестовый поход ЕС

Как только Кая Каллас возглавит евродипломатию, она продолжит «крестовый поход» ЕС против России. Такое мнение высказали в постоянном представительстве России при ЕС, передает РИА Новости.

Дипломаты также отметили, что политика Евросоюза при Каллас может стать еще более радикальной, поскольку она делит государства на «хорошие» и «плохие».

Накануне Каллас заявила, что использование замороженных активов РФ не является конфискацией, и отметила, что их надо направить на восстановление Украины.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своей антироссийской позицией и заявлениями в поддержку Украины. После начала спецоперации на Украине она активировала статью 4 устава НАТО, которая предусматривает консультации стран альянса при угрозе территориальной целостности какой-либо из них.

Ранее Каллас назвала приоритеты своей работы на посту главы дипломатии ЕС.