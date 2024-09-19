Совет ЕС подтвердил выбор фон дер Ляйен

Совет Европейского союза утвердил состав Европейской комиссии, предложенный главой организации Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

«Сегодня совет по общему согласию с избранным президентом Еврокомиссии одобрил список лиц, которых она предлагает для назначения членами Еврокомиссии на срок до 31 октября 2029 года», — указано в заявлении пресс-службы.

Теперь кандидатам на должности в Европейской комиссии осталось получить одобрение со стороны Европейского парламента, чтобы приступить к работе 1 ноября 2024 года.

До этого Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры или порядка 9ГВт мощностей, зимой жители страны могут остаться без света и воды.

В начале сентября Еврокомиссия выделила €40 млн на энергоинфраструктуру Украины.

Ранее стало известно о неожиданной угрозе для энергосистемы Украины.