Дипломат раскрыл планы Нетаньяху оказать жест доброй воли «приятелю» Трампу

Израильский дипломат и политик, бывший генеральный консул еврейского государства в Нью-Йорке заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вряд ли будет достигнуто до ухода Джо Байдена с должности президента США. Его слова приводит NewsNation.

«Вероятность того, что это произойдет, близка к нулю. Мне жаль это говорить», — сказал Пинкас.

Он напомнил, что Байден был «настойчив и непреклонен в течение года», требуя прекращения огня и заявляя, что дальнейшее проведение Израилем военной операции в Газе нецелесообразно. Дипломат также заметил, что у Байдена осталось всего 50 дней в должности главы государства.

Кроме того, указал Пинкас, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «имеет корыстную заинтересованность» в отсрочке соглашения о прекращении огня в Газе. Нетаньяху, скорее всего, будет ждать, когда избранный президент Трамп вступит в должность, считает он. Таким образом Нетаньяху сделает жест доброй воли «своему приятелю Дональду Трампу».

До этого сообщалось, что делегация палестинского радикального движения ХАМАС отправится в Каир для переговоров с египетскими представителями о возможном прекращении огня в секторе Газа.

На этой неделе Израиль и ливанская организация «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Ранее стало известно о планах Трампа по соглашению о прекращении огня в Газе.