Стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может инициировать мирные переговоры по Украине весной 2025 года, чтобы попытаться добиться постоянного, а не временного прекращения огня. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Умит Назми Хазыр.

Он напомнил, что Трамп будет приведен к присяге 20 января, и одним из приоритетных вопросов, с которым он захочет разобраться после инаугурации, будет конфликт на Украине. Таким образом, переговоры начнутся через несколько месяцев после инаугурации, то есть весной 2025 года, полагает Хазыр.

Чтобы добиться успеха, Трамп должен выступить с предложением постоянного, а не временного прекращения огня, указал эксперт.

«Ведь Минские соглашения тоже не принесли прочного мира», — добавил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

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