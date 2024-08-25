Дуда признал «огромные проблемы» в отношениях с Украиной

В отношениях Польши и Украины есть «огромные проблемы», которые все равно возникают на фоне регулярных контактов на высшем уровне. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью YouTube-каналу Kanał Zero.

«Я вижу волю к тому, чтобы польско-украинские отношения стали как можно лучше, но я также вижу в глазах [украинских коллег], что некоторые вопросы представляют собой огромную проблему», — сказал президент Польши.

Дуда уточнил, что одним из таких проблемных вопросов стал неконтролируемый ввоз украинских продуктов в страны Евросоюза. По его словам, Варшава вынуждена «в одиночестве бороться с этой ситуацией».

24 августа Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину. В Канцелярии президента опубликовали кадры, как он выходит из вагона поезда в Киеве, где его встречают представители украинской стороны.

В этот же день президент Польши выступая в Киеве на мероприятии, посвященном 33-й годовщине независимости Украины, пообещал продолжить военную поддержку Украины. Дуда заявил, что Варшава с самого начала поддерживала прозападные устремления Киева.

Ранее была раскрыта сумма, которую Польша потратила на помощь Украине.