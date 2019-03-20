«Она не Трамп»: за что родители Кушнера ненавидели невестку

В США вышла книга, в которой открыты все семейные тайны Джареда Кушнера и Иванки Трамп — «Кушнер Inc.: Жадность. Амбиции. Коррупция. Необычайная история Джареда Кушнера и Иванки Трамп». Ее автор, журналистка Вики Уорд, рассказала читателям о том, каким был путь к успеху одной из самых известных пар США — в том числе, и сомнительные факты из жизни их семей.

Реклама

Теперь все жители США смогли узнать о том, что родители Джареда Кушнера отказывались знакомиться с возлюбленной его брата Джошуа, супермоделью Карли Клосс, на протяжении всех шести лет, когда она была его девушкой, и «ужасно отзывались» о ней за спиной модели. Чарльз и Серил Кушнер очень переживали за судьбу своего младшего сына, который «связался» с манекенщицей, и, по слухам, даже исключали Клосс из списка приглашенных на все семейные мероприятия.

Пассии младшего сына было тяжело сравниться с другой невесткой — дочерью миллиардера Дональда Трампа Иванкой, поскольку она происходит из богатой семьи, а перед свадьбой приняла иудаизм.

Greg Allen/Invision/AP Карли Клосс и Джошуа Кушнер

Но простая модель Victoria's Secret Карли Клосс, не будучи еврейкой, практически не имела шансов понравиться Кушнерам, которые заработали свои миллиарды на недвижимости.

Как рассказывает Вики Уорд со ссылкой на источник, друзья семьи издевались над Клосс, называя ее «моделью белья», и боялись, что своим выбором Джош «обрек» всех своих родственников. Тот же инсайдер сообщил, что Джаред, ради которого Иванка приняла иудаизм, также язвил на излюбленную семейную тему.

Если верить Вики Уорд, старший советник президента в разговорах о Карли говорил: «семья позаботится об этом». Неизвестно как Кушнеры собирались «заботиться» о ситуации, но Джош оказался непреклонен — в июне прошлого года состоялась их помолвка. Вскоре Клосс прошла гиюр — то есть приняла иудаизм, что было воспринято как примирительный жест.

В октябре 2018 Карли Клосс объявила об уже состоявшейся тихой семейной свадьбе, которая прошла в Нью-Йорке. Инсайдеры говорили, что родители, брат и две сестры жениха присутствовали на церемонии, но скандальная книга свидетельствует, что в тот день Джошуа Кушнер отомстил матери и отцу за издевательства над его возлюбленной и не придал большого значения их присутствию на празднике.

Многие гости мероприятия тогда отметили, что родители жениха выглядели подавленными, когда их единственный свободный сын заключал брак со всемирно известной топ-моделью.

Один из друзей семьи Кушнер объяснил эту странность в разговоре с Уорд — он упомянул, что Серил считала женитьбу Джоша на Карли своим «самым большим поражением».

О том, что Джошуа Кушнеру было запрещено приводить модель на семейные сборища, Вики Уорд узнала от бывшего экономического советника Трампа Гари Кона — Джош якобы сам рассказал ему об этом, когда устал от того, что близкие постоянно его критикуют. Выбор старшего брата они, напротив, одобряли:«Иванка, как они объяснили, была другой. Она Трамп. Она, как и Кушнер, была из аристократов мира недвижимости. И она посещала университет Пенсильвании, который входит в Лигу плюща», — пишет Вики Уорд. — В отличие от во всех смыслах удачной партии, Клосс выросла в обычной семье в Вебстер Гроувс, штат Миссури, и на момент начала отношений с младшим Кушнером еще не поступила в колледж».

Kevin Lamarque/Reuters

В «Кушнер Inc.» есть описание события, которое должно было расставить все точки над «i» в понимании отца семейства — если верить написанному, Чарльз попытался заставить своего сына бросить Карли в январе 2017 в Вашингтоне, на ужине в отеле Trump International, где 40 родственников отмечало инаугурацию Дональда Трампа. За ужином Чарльз «стал вести себя агрессивно» по отношению к Джошуа, и сказал ему: «Мы ожидаем, что ты ты поступишь правильно. Тот человек, с которым ты сейчас состоишь в отношениях, тебе не подходит».

33-летний предприниматель слушал увещевания и оскорбления отца молча, и ничего не сказал даже в тот момент, когда тот продолжил унижать его при остальных членах семьи. Приятель Джоша Алан Хаммер заметил, что произошедшее «сильно задело» мужчину, который «не хотел причинять боль своим родителям», но чувства не позволяли ему просто расстаться с Клосс.

Прошлым летом родители Джошуа Кушнера, видимо, приняли решение перестать бороться с судьбой и согласились познакомиться с избранницей младшего сына и даже разрешили 26-летней девушке остаться в их пляжном доме на несколько дней за два месяца до свадьбы.