Перу воздерживается от поставок Украине советской военной техники. Об этом сообщил посол России в Перу Игорь Романченко в беседе с ТАСС.

«(Страна. — «Газета.Ru») воздерживается от поставок Киеву военной техники российского (советского) производства», — отметил он.

Романченко подчеркнул, что Лима формирует нейтралитет и не встала на сторону Запада в вопросе украинского конфликта. Кроме того, Перу настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта, сказал посол.

28 ноября агентство Bloomberg писало, что украинская сторона сменила советское вооружение на американскую современную технику и стала более зависимой от поставок. По данным издания, Европейские страны не смогут восполнить недостаток оружия ВСУ в случае отказа избранного президента США Дональда Трампа предоставлять Киеву военную помощь.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что поставки оружия Украине США и Европой привели к ситуации, которую можно описать как глобальная война. Риск начала ядерной войны — это не шутка, подчеркнул он.

Ранее в России назвали главных поставщиков оружия Украине.