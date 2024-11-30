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Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами за создание альтернативной доллару валюты

Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами за отказ от доллара

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Brendan McDermid/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предупредил страны БРИКС, что если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты, то столкнутся со стопроцентными пошлинами.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся с 100% пошлинами», — написал республиканец.

Также Трамп пригрозил этим государствам ограничением торговли с США за отказ от доллара.

В конце апреля Bloomberg писал, что советники Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать американский доллар в своей внешней торговле. Эти меры могут включать экспортный контроль, обвинения в валютной манипуляции и введение тарифов, отмечается в статье.

До этого Трамп выражал свое негодование по поводу решений других стран отказаться от доллара. В интервью CNBC в марте он заявил, что не допустил бы ухода стран от доллара, сравнивая это с «поражением в революционной войне» и считая, что это нанесет ущерб США.

Ранее в США оценили опасность создания странами БРИКС новой валюты.

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