В США оценили опасность создания странами БРИКС новой валюты

Страны БРИКС могут совместными усилиями создать привязанную к золоту валюту, и тогда позиции доллара как международного средства расчетов могут поколебаться. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По словам Макгрегора, в настоящий момент США господствуют в финансовом мире, однако рано или поздно это может измениться.

«Москва лидирует в БРИКС, и эта организация растет очень быстро. Скоро мы увидим в большей части Евразии привязанную к золоту валюту. Как только она начнет развиваться, доллар начнет терять былое значение, а затем будет исключен», — сказал Макгрегор.

Кроме того, эксперт отметил, что финансовые дела Соединенных Штатов идут не лучшим образом, так как «невозможно без последствий бесконечно печатать деньги для покрытия растущих расходов».

28 марта Запад предупредили о падении роли доллара после конфискации активов РФ.

5 января стало известно, что каждая третья страна ООН встала на путь отказа от доллара.

Ранее Путин заявил, что в БРИКС набирает силу необратимый процесс дедолларизации.