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В США оценили перспективы вступления Украины в НАТО при Трампе

NYT: Украина вряд ли получит приглашение в НАТО при Трампе

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина с низкой долей вероятности получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс при президентстве Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание напомнило, что ранее страны-члены НАТО воздерживались от приема Украины в альянс, опасаясь, что это сделает военно-политический блок участником украинского конфликта.

В статье отмечается, что администрация Трампа дала понять, что не планирует поддерживать вступление Украины в альянс в ближайшем будущем. Этот сигнал указывает на сохраняющиеся разногласия среди государств — членов НАТО в отношении стратегии поддержки Киева.

29 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попросил НАТО на встрече в Брюсселе, которая пройдет 3-4 декабря, пригласить Киев вступить в альянс.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в Североатлантический альянс поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

Ранее в Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине.

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