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МИД Украины попросил НАТО на следующей неделе пригласить Киев в альянс

Глава МИД Украины призвал НАТО на следующей неделе пригласить Киев в альянс

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил НАТО на встрече в Брюсселе на следующей неделе пригласить Киев стать членом альянса. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Я призываю вас одобрить решение пригласить Украину стать членом альянса в качестве одного из результатов встречи глав МИД стран НАТО 3-4 декабря», — заявил Сибига.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на фоне спецоперации подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, страна де-факто «уже прошла свой путь в НАТО» и доказала совместимость со стандартами альянса.

В 2023 году Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины с призывом к НАТО начать процесс принятия Украины в альянс после завершения войны. В резолюции подчеркивается, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Ранее в НАТО признали отсутствие единого мнения о членстве Украины в альянсе.

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