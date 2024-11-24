В Молдавии заявили об уничтожении экономики страны из-за контракта Санду с «Газпромом»

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Telegram-канале обвинил президента республики Майю Санду в том, что контракт Кишинева с «Газпромом» уничтожил экономику страны.

В октябре 2021 года Молдавия договорилась с российской компанией о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022-м. Вице-премьер Андрей Спыну выступал главным переговорщиком от Молдавии.

«Контракт был подписан на условиях Майи Санду и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным», — написал экс-глава кабмина.

По его словам, «потом все поняли», что контракт уничтожил «остатки» экономики Молдавии, а Спыну стал «символом обнищания» граждан республики.

«Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду», — отметил Филат.

Также он выразил мнение, что контракт послужил причиной резкого роста цен на газ, а также привел к экономическому кризису в стране.

В ноябре министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев просит «Газпром» внести ясность по поводу поставок газа, не дожидаясь 31 декабря. Он напомнил, что заключенный в 2019 году пятилетний контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года.

Ранее экс-глава Гагаузии призвала срочно спасать экономику Молдавии.