Депутаты немецкого парламента от партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали Берлин поспособствовать деэскалации конфликта и добиться перемирия на Украине к Рождеству. Видеообращение опубликовано на странице Гизи в соцсети Х.

По его словам, власти ФРГ могли бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, «на Рождество, на Новый год».

Депутаты полагают, что разрешение бить вглубь России западным дальнобойным оружием ведет к эскалации, и в Германии уже угрожают поставкой ракет Taurus Украине. Гизи и Барч призвали избежать такого развития событий. Необходимо использовать дипломатию ради деэскалации, поскольку прекращение огня необходимо населению Украины, указали парламентарии в обращении.

До этого кандидат в канцлеры от «Зеленых» Роберт Хабек обещал поставить Украине Taurus, если его изберут вместо Олафа Шольца. При этом он отметил, что решения о поставках оружия всегда были для кабмина одними из «самых трудных».

В конце октября Шольц сообщил, что считает поставки Украине крылатых ракет неправильными. Он объяснил, что этот шаг будет способствовать эскалации, и сказал, что не будет рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

Ранее профессор раскрыл, без чего не будет мира на Украине.