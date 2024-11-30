Захарова предложила решение «территориальной проблемы» с Японией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решением «территориальной проблемы» с Японией может подразумеваться оформление де-факто существующей границы с РФ. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Так она прокомментировала слова премьер-министра Японии Сигэру Исиба, который заявил, что Токио сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

«Исходим из того, что под упомянутым премьер-министром Японии «решением территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы с нашей страной», — заявила она.

По словам Захаровой, ни о чем другом в Конституции РФ речи идти не может.

Также она отметила, что диалог с Японией по мирному договору возможен только при отказе Токио от враждебного курса.

Накануне Исиба заявил, что японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но Токио «продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора».

Ранее сообщалось о планах Японии ужесточить санкции против России и КНДР.