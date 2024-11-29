Япония хочет заключить мирный договор с Россией

Япония сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложности в отношениях. Об этом заявил премьер-министр Сигэру Исиба, передает ТАСС.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал он, выступая с программной речью перед парламентом.

Как отмечает ТАСС, премьер Японии повторил формулировку, которую уже озвучивал в парламенте в октябре, когда выступал с первой речью с момента избрания главой японского кабмина.

Москва и Токио после Второй мировой войны вели переговоры, чтобы достичь мирного соглашения, но вопрос по южной части Курил так и не позволил подписать договор. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов.

Россия прекратила консультации с Японией после введения антироссийских санкций в связи с операцией на Украине.

12 ноября японский министр иностранных дел Такэси Ивая заявил, что Токио сохранит санкционные ограничения в отношении Москвы, пока идет конфликт.

Ранее сообщалось о планах Японии ужесточить санкции против России и КНДР.