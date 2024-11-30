Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали, когда станет возможен мирный договор с Японией

Захарова: диалог с Японией возможен при отказе Токио от враждебного курса

close
Shutterstock

Министерство иностранных дел России сообщило, что диалог с Японией по мирному договору возможен только при отказе Токио от враждебного курса. Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

Она отметила, что ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров. По словам Захаровой, возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно при отказе Токио «от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам».

Накануне премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

Москва и Токио после Второй мировой войны вели переговоры, чтобы достичь мирного соглашения, но вопрос по южной части Курил так и не позволил подписать договор. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов.

Ранее сообщалось о планах Японии ужесточить санкции против России и КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами