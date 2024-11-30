В МИД России рассказали, когда станет возможен мирный договор с Японией

Министерство иностранных дел России сообщило, что диалог с Японией по мирному договору возможен только при отказе Токио от враждебного курса. Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

Она отметила, что ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров. По словам Захаровой, возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно при отказе Токио «от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам».

Накануне премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

Москва и Токио после Второй мировой войны вели переговоры, чтобы достичь мирного соглашения, но вопрос по южной части Курил так и не позволил подписать договор. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов.

Ранее сообщалось о планах Японии ужесточить санкции против России и КНДР.