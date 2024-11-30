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Посол ФРГ Ламбсдорфф объяснил размещение ракет средней дальности в стране

Посол ФРГ: размещение ракет средней дальности не является шагом к эскалации

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Frederic Kern/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Посол Германии Александр Ламбсдорфф объяснил решение Берлина и Вашингтона о размещении ракет средней дальности на немецкой территории. Об этом сообщает РБК.

В июле США и Германия договорились об эпизодическом размещении на территории Германии с 2026 года ракет средней дальности.

Ламбсдорфф подчеркнул, что это не является шагом к эскалации, решение «было принято не в вакууме».

Дипломат напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действовать после того, как Российская Федерация разместила свою систему 9М729 «Новатор» к западу от Урала, договор это запрещал. Кроме того, в Калининградской области размещены ракетные комплексы «Искандер», «представляющие собой прямую угрозу для Германии».

По словам посла, Германии, которая не является ядерным государством, необходимо иметь возможность также получить средства сдерживания. Этой цели послужит размещение ракет средней дальности, отметил Ламбсдорфф.

При этом посол добавил, что Германия хочет когда-нибудь вернуться к диалогу о контроле над вооружением, в идеале — о разоружении, но в настоящее время политическая ситуация этого не позволяет.

Ранее Путин рассказал, что будет после одновременного применения нескольких «Орешников».

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