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Премьер Грузии рассказал о применении коктейлей Молотова в ходе беспорядков

Премьер Кобахидзе: протестующие применяли на акциях протеста коктейли Молотова

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Irakli Gedenidze/Reuters

Протестующие в Тбилиси использовали коктейли Молотова против правоохранителей. Об этом на брифинге заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Были коктейли Молотова, использование пиротехники против полицейских, после чего они получили серьезные ожоги», — подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, протесты в Грузии 29 ноября не были мирной акцией, действия протестующих характеризовались «систематическим насилием».

30 ноября Кобахидзе также пообещал не допустить повторения событий украинского «Майдана» в своей стране. По мнению главы правительства, сейчас радикалы в Грузии пытаются искусственно раздуть беспорядки в стране по украинскому сценарию.

29 ноября МВД Грузии сообщало, что митингующие в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты. МИД Украины поддержал митинги оппозиции в Грузии и осудил их разгон.

Ранее политолог заявил об иллюзиях грузинской молодежи о ЕС.

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