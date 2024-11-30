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Канцлер Австрии не исключил визита в Россию

Канцлер Австрии Нехаммер допустил визит в Москву при снижении боевой активности

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РИА Новости

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его визит в Москву или Киев был бы целесообразным после появления сигналов о снижении боевой активности. Свое мнение он выразил в интервью der Standard.

«Я считаю это вполне целесообразным, как только появятся сигналы о снижении военной активности», — сказал он.

По его словам, до этого дипломатические визиты были бы проблематичны, «так как могут создать впечатление оправдания действий».

Говоря о последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Нехаммер ответил, что «это было, кажется, в 2022 году».

«Тогда я посещал его в Москве, после чего состоялось несколько телефонных разговоров», — напомнил канцлер.

Он добавил, что после начала конфликта звонки перестали иметь смысл.

Нехаммер ранее в беседе с избранным американским президентом Дональдом Трампом заявил, что австрийские власти готовы предоставить сторонам украинского конфликта площадку для мирных переговоров. По данным журналистов, возможность завершения конфликта Киева и Москвы была ключевой темой разговора Нехаммера и Трампа. В ходе диалога Нехаммер подтвердил готовность Вены стать связующим звеном между Москвой и Киевом.

Ранее Трамп поинтересовался у канцлера Австрии мнением о Путине.

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