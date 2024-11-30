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Во Франции раскрыли цель Зеленского при возможном отказе от территорий

Филиппо: Зеленский говорит об отказе от территорий, чтобы втянуть НАТО в войну

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Vincent Isore/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о возможном отказе от территорий, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Он говорит, что временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась «под защитой НАТО», — предупредил политик.

Филиппо обратил внимание, что украинский лидер глобализирует конфликт и втягивает Североатлантический альянс в третью мировую войну. Он призвал не поддаваться на провокацию и больше не помогать Украине. По словам лидера французской партии, предложение Зеленского — это «грязная ловушка».

До этого украинский лидер обвинил союзников в невыполнении своих обещания по подготовке бригад ВСУ. По словам Зеленского, на момент конца 2024 года Европа и США совместно подготовили только 2,5 бригады из десяти. Он счел эту ситуацию «реальной проблемой», о чем сообщил в интервью изданию Sky News.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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