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Венесуэла официально присоединила спорный штат Гайана-Эссекибо

В Венесуэле приняли закон о присоединении спорного штата Гайана-Эссекибо

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Matias Delacroix/AP

В Венесуэле принят закон о создании 24-го штата страны на спорной с Гайаной территории Гайаны-Эссекибо. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония утверждения закона проходила в прямом эфире венесуэльского телеканала Venezuela de Televisión. Президент страны Николас Мадуро заявил, что населению штата будет предоставлена возможность участия в парламентских выборах 2025 года с избранием депутатов в Национальную ассамблею Венесуэлы. Кроме того, он сообщил об учреждении Комиссии по защите нового штата.

По новому закону в Венесуэле нельзя будет выпускать карты без включения в них Гайаны-Эссекибо как части территории страны. Кроме того, закон регламентирует работу в новом штате подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA, Венесуэльской корпорации Гайаны и других предприятий.

Споры о принадлежности территории Гайана-Эссекибо ведутся с 1824 года. На нее претендуют Венесуэла и Гайана. Конфликт обострился после того, как в спорном регионе были разведаны значительные запасы нефти.

2 апреля президент Венесуэлы анонсировал свой визит в Россию в ближайшее время.

Ранее в Венесуэле приняли закон о борьбе с фашизмом.

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