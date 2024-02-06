Кремль допустил выход РФ из Арктического совета. И назвал условия, при которых это случится Россия выйдет из Арктического совета, если он не будет отвечать интересам Москвы

Посол МИД России, а затем и Кремль допустили выход страны из Арктического совета, если он перестанет «соответствовать интересам» Москвы. В Совфеде уверены, что в таком случае организация потеряет смысл. С начала военного конфликта на Украине до лета 2023-го совет не работал, так как все участники осудили действия России.

Россия может выйти с Москвы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — сказал Корчунов.

Эту позицию подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия «пока» сохраняет членство в совете, но может принять «особые решения».

«Если участие в организации перестанет соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, могут приниматься особые решения», — подчеркнул Песков.

Без России Арктический совет потеряет смысл, уверен первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что РФ — «ключевая арктическая держава», поскольку Северный морской путь проходит в ее территориальных водах. Без Москвы же совет не сможет ничего решать, считает сенатор.

«Арктика нами уже осваивается, мы в этом плане разместили, где надо, необходимые вооруженные силы и установки. Попытка нас шельмовать в этом совете, откладывать или переносить наше председательство, попытка заболтать большинством, честно говоря, бессмысленна», — сказал Джабаров.

«Россия занимает 45% географической Арктики; судоходные маршруты зависят от ее вод, а климатические исследования зависят от ее данных», пишет американский журнал Foreign Policy. С технической точки зрения, без России не будет «Арктического совета», признавал старший научный сотрудник Норвежского института Фритьофа Нансена Свейн Вигеланд Роттем.

В Арктический совет входят восемь стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США.

Как говорится на сайте организации, ее цель — сотрудничество между арктическими государствами, коренными общинами и остальными жителями Арктики по общим арктическим вопросам, в частности, «в связи с проблемами устойчивого развития и защиты окружающей среды в Арктике».

После начала военного конфликта на Украине совет приостановил работу, поскольку на тот момент председателем была Россия. Все остальные участники осудили ее «неспровоцированное вторжение на Украину».

В мае 2023-го председательство перешло к Норвегии, и совет возобновил работу. По словам дипломата Корчунова, Норвегия «пытается возобновить работу совета в полном формате», но не находит поддержки у других участников, и Арктический совет работает «на самых малых оборотах».

В сентябре прошлого года Россия вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона после того, как Финляндия отказалась передать ей председательство. МИД РФ указал, что работа этого совета «практически парализована» с марта 2022 года «по вине западных участников». В организацию, кроме России, входят Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия и Европейская комиссия. Они также осудили действия России на Украине и заявляли, что приостанавливают работу с Москвой, потому что «нет иного выбора».

В декабре 2022 года в России приняли закон, требующий уведомления за 90 дней для любого военного корабля, проходящего транзитом по Северному морскому пути. Он также постановил, что в этих водах одновременно может находиться не более одного военного корабля, и что любая подводная лодка должна всплывать и показывать свой флаг во внутренних водах маршрута.