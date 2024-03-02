В России анонсировали возобновление встреч по Арктическому совету после двух лет перерыва

Встречи рабочих групп Арктического совета могут возобновиться весной этого года. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

В последний раз такая встреча прошла в начале 2022 года.

Дипломат уточнил, что в ходе подготовки заседаний рабочих групп должны быть согласованы повестки и даты их проведения. Решения принимаются на основе общего согласия. Ожидается, что первые встречи пройдут весной этого года.

Корчунов добавил, что российская сторона положительно смотрит на возобновление работы совета, прежде всего его рабочих и экспертных групп, в которых производится основная работа.

В Арктический совет помимо РФ входят семь западных стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. На фоне конфликта вокруг Украины деятельность совета с марта 2022 года была во многом заморожена.

В начале февраля посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, а затем и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустили выход России из Арктического совета, если он перестанет «соответствовать интересам» страны. В Совете федерации высказали уверенность, что в таком случае организация потеряет смысл. С начала военного конфликта на Украине до лета 2023-го совет не работал, так как все участники осудили действия России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет.