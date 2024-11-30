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В МИД РФ заявили, что Украина тратит впустую выделенные средства Запада

Замминистра Рябков: Запад может просто сжечь подготовленные для Украины доллары

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Западные страны могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Украины доллары, поскольку они все равно будут потрачены впустую. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Как прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам, жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт, так и эти будут потрачены впустую. С таким же успехом эти люди могли бы свои доллары сжечь у себя в камине», — заявил он.

По словам Рябкова, западные представители могут сжечь деньги или дать их украинской стороне, эффект будет одинаковым.

До этого старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что западные страны, уверенные в том, что Москва не ответит на их действия в поддержку Украины, теперь напрямую ведут войну против России. По его словам, ожидать, что российская сторона будет бездействовать, пока страны Запада запускают свои ракеты по ее территории, было бы неразумно и глупо.

Ранее МИД осудил планы США выделить $24 млрд Украине.

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