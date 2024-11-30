Западные страны, уверенные в том, что Москва не ответит на их действия в поддержку Украины, теперь напрямую ведут войну против России. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

«Толпа западных лидеров, убежденных, что Москва пассивно примет любое оскорбление, унижение и угрозу, Запад теперь твердо и все более открыто находится в состоянии войны с Россией», — говорится в статье.

По мнению Бэндоу, ожидать, что Россия будет бездействовать, пока страны Запада запускают свои ракеты по её территории, было бы неразумно и глупо. Он подчеркнул, что ответом на удары со стороны Украины стало создание гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник», к которой нельзя относиться легкомысленно.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что попытки США препятствовать выполнению задач специальной военной операции на Украине не принесут результатов.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.