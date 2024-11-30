МИД осудил планы США выделить $24 млрд Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что попытки США препятствовать выполнению задач специальной военной операции на Украине не принесут результатов.

По словам Рябкова, США стараются использовать все доступные средства, чтобы навредить России и сорвать выполнение поставленных целей. Замминистра раскритиковал планы администрации президента Джо Байдена запросить у конгресса дополнительные $24 млрд для военной помощи Украине, назвав эти действия вызывающими возмущение и неприятие.

Рябков отметил, что для начала необходимо изучить, как именно планируется распределить запрошенные средства и на какие цели они будут направлены. Он также выразил мнение, что принимающие решения в Белом доме не делают выводов из происходящего.

В ноябре стало известно, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных Украине. По данным издания, американская администрация надеется, что эти расходы внесут в законопроект о продлении финансирования федеральных ведомств.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.