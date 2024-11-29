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Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений

Блинкен и Сибига обсудили поставки вооружений и бюджетную помощь США

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Depositphotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой. Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера, передает РИА Новости.

Блинкен отметил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона будет продолжена. Он обратил внимание, что это особенно актуально перед наступлением зимы. Он упомянул и военные транши.

«Госсекретарь сообщил о целях США по обеспечению устойчивой поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Блинкен также напомнил о приверженности американских властей поддержке суверенитета и демократии на Украине, а также установлению мира в зоне конфликта на основе принципов Устава ООН.

Накануне издание The American Conservative написало, что президент США Джо Байден своими решениями по эскалации украинского конфликта ставит под угрозу простых американцев.

До этого журнал Newsweek писал, что идея украинского лидера Владимира Зеленского о «справедливом мире» неработоспособна.

Ранее в России назвали алармизмом слова Байдена о «возмутительных» ударах по ВСУ

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