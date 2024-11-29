Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой. Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера, передает РИА Новости.

Блинкен отметил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона будет продолжена. Он обратил внимание, что это особенно актуально перед наступлением зимы. Он упомянул и военные транши.

«Госсекретарь сообщил о целях США по обеспечению устойчивой поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Блинкен также напомнил о приверженности американских властей поддержке суверенитета и демократии на Украине, а также установлению мира в зоне конфликта на основе принципов Устава ООН.

Накануне издание The American Conservative написало, что президент США Джо Байден своими решениями по эскалации украинского конфликта ставит под угрозу простых американцев.

До этого журнал Newsweek писал, что идея украинского лидера Владимира Зеленского о «справедливом мире» неработоспособна.

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