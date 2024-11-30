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Посол заявил, что Россия не планирует закрывать генконсульства в Норвегии

Посол Корчунов: РФ не будет закрывать генконсульства в Киркенесе и Баренцбурге

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Российская Федерация пока не планирует закрывать генеральные консульства в норвежских Киркенесе и Баренцбурге. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, на севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген проживают большое количество россиян, нуждающихся в консульском содействии. Поэтому на данном этапе закрытие генконсульств не планируется.

Дипломат добавил, что России удалось увеличить число дипломатов в посольстве в Норвегии после вынужденного сокращения в октябре, работа в этом направлении будет продолжена.

Корчунов сообщил, что в настоящее время продолжается диалог с норвежскими властями, в том числе в интересах обеспечения полноценной работы генконсульств в Киркенесе и Баренцбурге, в которых после сокращения дипсостава осталось минимальное количество сотрудников.

14 октября российское посольство в Норвегии сообщило, что сократит дипломатический состав по требованию Осло. В составе консульского отдела останутся всего два дипломата. Представитель норвежского министерства иностранных дел Рагнхильд Халанн Сименстад заявила, что российские дипломаты не будут высланы из Норвегии.

Ранее в МИД РФ пообещали ответные меры за сокращение Норвегией дипсостава посольства РФ.

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