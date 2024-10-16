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В МИД РФ пообещали ответные меры за сокращение Норвегией дипсостава посольства РФ

Захарова: новые требования Осло парализуют работу дипучреждений РФ в Норвегии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Очередные требования норвежских властей по сокращению числа российских дипломатов фактически парализуют деятельность дипучреждений России в Норвегии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат напомнила, что по требованию норвежских властей посольство России в Норвегии, а также генконсульства в Киркенесе и Баренцбурге с 17 октября должны сократить численность аккредитованных дипломатов «до квоты».

По словам Захаровой, ультимативные требования официального Осло «фактически парализуют» деятельность работу загранучреждений РФ на ряде направлений.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Россия будет учитывать этот «недружественный шаг» при выстраивании дальнейших отношений в отношении Норвегии.

«Ответные чувствительные, а это мы обещаем, меры с нашей стороны обязательно последуют», — отметила дипломат.

14 октября российское посольство в Норвегии сообщило, что сократит дипломатический состав по требованию Осло. В составе консульского отдела останутся всего два дипломата. Представитель норвежского министерства иностранных дел Рагнхильд Халанн Сименстад заявила, что российские дипломаты не будут высланы из Норвегии.

Ранее Норвегия заявила о намерении построить забор на границе с Россией.

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