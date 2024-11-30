В Британии рассказали, почему Путин «будет счастлив» после слов Зеленского

Президент России Владимир Путин «будет счастлив» после интервью украинского лидера Владимира Зеленского телеканалу Sky News, поскольку в нем Зеленский фактически признал возможность утраты Украиной территорий. Об этом пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

«Я думаю, что Владимир Путин будет счастлив после этого интервью», — считает британский журналист.

Как пишет Беннетт, после многомесячного противостояния по поводу окончания конфликта Зеленский «моргнул первым». Украинский лидер, отмечает он, дал «яснейший на данный момент сигнал» о том, что Украина может быть готова уступить территории.

До этого Зеленский в интервью телеканалу Sky News предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

Ранее в США оценили слова Зеленского о готовности не возвращать территории.