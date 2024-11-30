В Совфеде раскрыли причину хаоса в либеральном стане США

Победа избранного президента США Дональда Трампа вызвала «разброд и шатание» в среде противников республиканца. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В либеральном стане США — разброд и шатание», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, многие государственные служащие США «в ужасе», поскольку при Трампе станет очевидной бессмысленность работы многих из них.

Как отметил сенатор, даже сотрудники ФБР, причастные к обыскам в имении Трампа, принимают антидепрессанты.

До этого Пушков заявлял, что Трамп мог быть в курсе планов президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.

Ранее в США задали Европе неудобный вопрос о ядерной войне.