Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде раскрыли причину хаоса в либеральном стане США

Сенатор Пушков: победа Трампа вызвала разброд и шатание в стане его противников

close
Brendan McDermid/Reuters

Победа избранного президента США Дональда Трампа вызвала «разброд и шатание» в среде противников республиканца. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В либеральном стане США — разброд и шатание», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, многие государственные служащие США «в ужасе», поскольку при Трампе станет очевидной бессмысленность работы многих из них.

Как отметил сенатор, даже сотрудники ФБР, причастные к обыскам в имении Трампа, принимают антидепрессанты.

До этого Пушков заявлял, что Трамп мог быть в курсе планов президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.

Ранее в США задали Европе неудобный вопрос о ядерной войне.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами