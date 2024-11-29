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В Крыму раскрыли, какой козырь забрал Байден у Трампа

Константинов: Байден, разрешив ВСУ бить ракетами по РФ, забрал у Трампа козырь

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Reuters

Президент США Джо Байден лишил козыря избранного президента страны Дональда Трампа, дав разрешение наносить удары по российской территории американскими ракетами. С таким заявлением выступил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его мнению, Трамп должен был на переговорах с Россией говорить: «Если не согласитесь на мир, то я даю «добро» бить по вам». А теперь избранный глава Белого дома лишился «переговорного козыря».

В пятницу, 29 ноября, член Палаты представителей конгресса США Виктория Спартц заявила, что на Украине нужно провести всеобщую мобилизацию. По словам республиканки от штата Индиана, которая сама родилась в одной из украинских областей, власти страны должны были перевести ее «на военный лад» два года назад, когда один из генералов предложил увеличить набор рекрутов и готовить их для замены тех, кто уже долго находится на передовой.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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