Президент США Джо Байден лишил козыря избранного президента страны Дональда Трампа, дав разрешение наносить удары по российской территории американскими ракетами. С таким заявлением выступил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его мнению, Трамп должен был на переговорах с Россией говорить: «Если не согласитесь на мир, то я даю «добро» бить по вам». А теперь избранный глава Белого дома лишился «переговорного козыря».

В пятницу, 29 ноября, член Палаты представителей конгресса США Виктория Спартц заявила, что на Украине нужно провести всеобщую мобилизацию. По словам республиканки от штата Индиана, которая сама родилась в одной из украинских областей, власти страны должны были перевести ее «на военный лад» два года назад, когда один из генералов предложил увеличить набор рекрутов и готовить их для замены тех, кто уже долго находится на передовой.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.