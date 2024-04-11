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Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция

Небензя призвал готовиться, что темой встреч по Украине станет ее капитуляция

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MFA Russia/Global Look Press

Западу нужно готовиться к тому, что темой международных встреч по Украине скоро станет только ее капитуляция. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима», — сказал он.

Небензя также отметил, что попытки украинского лидера Владимира Зеленского продвигать свою «формулу мира» и созывать саммиты вызывают лищь недоумение.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что мероприятия, которые игнорируют позицию РФ и строятся на положениях «формулы Зеленского», оторваны от реальности. Так дипломат прокомментировала решение правительства Швейцарии провести конференцию высокого уровня по Украине.

Накануне пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявлял, что участие России в конференции по мирному урегулированию украинского конфликта необходимо для установления мира.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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