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В США прокомментировали идею принять Украину в НАТО

Экс-конгрессмен Гетц назвал принятие Украины в НАТО ужасной идеей

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Yves Herman/Reuters

Принятие Украины в НАТО является ужасной идеей. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, который ранее отказался от борьбы за пост главы американского минюста в администрации избранного президента США Дональда Трампа.

«Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО», — подчеркнул он.

До этого Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

В августе украинский президент утверждал, что не готов уступать территории ради завершения конфликта. По его словам, цель Киева — «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Ранее в офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив.

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