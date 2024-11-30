Президент США Джо Байден должен перестать «подпитывать» конфликт на Украине, который уже проигран Западом. Об этом заявил американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.

«Этот единственный парень (действующий президент США — прим. ред.) должен заткнуться…. Перестать выдавать разрешения на войну, которая уже проиграна», — подчеркнул он.

Касательно украинского конфликта и взаимоотношений Дэвис отметил, что США не могут «бить медведя в грудь», ожидая, как он отреагирует.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что попытки США препятствовать выполнению задач специальной военной операции на Украине не принесут результатов.

По словам Рябкова, США стараются использовать все доступные средства, чтобы навредить России и сорвать выполнение поставленных целей. Замминистра раскритиковал планы администрации президента Джо Байдена запросить у конгресса дополнительные $24 млрд для военной помощи Украине, назвав эти действия вызывающими возмущение и неприятие.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.