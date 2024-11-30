Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США обратились к Байдену с требованием по Украине

Подполковник США Дэвис: Байден должен перестать провоцировать проигранную войну

close
Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден должен перестать «подпитывать» конфликт на Украине, который уже проигран Западом. Об этом заявил американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.

«Этот единственный парень (действующий президент США — прим. ред.) должен заткнуться…. Перестать выдавать разрешения на войну, которая уже проиграна», — подчеркнул он.

Касательно украинского конфликта и взаимоотношений Дэвис отметил, что США не могут «бить медведя в грудь», ожидая, как он отреагирует.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что попытки США препятствовать выполнению задач специальной военной операции на Украине не принесут результатов.

По словам Рябкова, США стараются использовать все доступные средства, чтобы навредить России и сорвать выполнение поставленных целей. Замминистра раскритиковал планы администрации президента Джо Байдена запросить у конгресса дополнительные $24 млрд для военной помощи Украине, назвав эти действия вызывающими возмущение и неприятие.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами