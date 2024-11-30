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В МИД заявили, что Россия выстоит в ходе нынешнего конфликта

Рябков: РФ пройдет испытание на прочность в свете угроз, а Запад — сомнительно

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«Газета.Ru»

Россия пройдет испытание на прочность в свете текущих угроз и постоянной эскалации, а Запад — сомнительно. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Испытания на прочность Россия пройдет в любом случае. А вот пройдут ли испытания на прочность наши противники, которые с упоением занимаются взвинчиванием ставок и игрой на их повышение, у меня большие сомнения», — заявил Рябков в интервью.

Он обвинил Запад в постоянном повышении ставок и эскалации конфликта.

До этого Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты не смогут помешать России выполнить задачи специальной военной операции на Украине.

Так российский дипломат прокомментировал информацию о том, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у американского конгресса выделение $24 млрд дополнительного финансирования для продолжения конфликта на Украине.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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