В МИД заявили, что Россия выстоит в ходе нынешнего конфликта

Россия пройдет испытание на прочность в свете текущих угроз и постоянной эскалации, а Запад — сомнительно. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Испытания на прочность Россия пройдет в любом случае. А вот пройдут ли испытания на прочность наши противники, которые с упоением занимаются взвинчиванием ставок и игрой на их повышение, у меня большие сомнения», — заявил Рябков в интервью.

Он обвинил Запад в постоянном повышении ставок и эскалации конфликта.

До этого Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты не смогут помешать России выполнить задачи специальной военной операции на Украине.

Так российский дипломат прокомментировал информацию о том, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у американского конгресса выделение $24 млрд дополнительного финансирования для продолжения конфликта на Украине.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.