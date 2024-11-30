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Грузинский спецназ водометами выгоняет демонстрантов из центра Тбилиси

Спецназ применяет водометы для борьбы с демонстрантами в центре Тбилиси

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Irakli Gedenidze/Reuters

Спецназ грузинской полиции применяет водометы для борьбы с демонстрантами в центре Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Накануне спецназ в ходе очередного противостояния сумел оттеснить протестующих против отказа от переговоров о вступлении Грузии в Европейский союз от здания парламента страны. Демонстранты переместились на проспект Руставели, но и там силовики продолжают теснить протестующих, применяя водометы.

Также проводятся задержания, численность задержанных на данный момент неизвестна.

До этого участники демонстрации в центре Тбилиси разбили окна в офисе правящей партии «Грузинская мечта» на проспекте Руставели и забросали его яйцами и камнями.

Вечером 29 ноября демонстранты использовали краску и пиротехнику против полиции, построили баррикады на проспекте Руставели и подожгли мусорные баки. Спецназ задействовал слезоточивый газ и дымовые шашки для их разгона.

Ранее «Газета.Ru» показала, что происходит в Тбилиси после отказа от Евросоюза.

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