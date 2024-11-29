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Иностранный футбольный клуб пожаловался на баннер про Красную армию

«Легия» пожаловалась в УЕФА на баннер об освобождении Варшавы Красной армией

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Denis Balibouse/Reuters

Польский футбольный клуб «Легия» пожаловался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер, который вывесили болельщики кипрской «Омонии» об освобождении города Варшавы Красной армией. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Скандальный баннер болельщиков «Омонии», представленный во время вчерашнего матча, был направлен на искажение истины. От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА сразу после матча», — заявили в польском клубе.

Перед игрой болельщики «Омонии» вывесили баннер, на котором было написано «17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву». Встреча закончилась в пользу «Легии» со счетом 3:0.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также россияне пропустят отбор к чемпионату мира 2026 года.

Ранее футболист сборной России высказался о победе Дональда Трампа на выборах президента США.

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