Польский премьер объяснил непростые отношения Польши и Украины историей двух стран

Отношения между Польшей и Украиной не бывают простыми из-за сложной истории сосуществования двух народов. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск в интервью газете Gazeta Wyborcza.

«Отношения между двумя странами никогда не бывают абсолютно простыми. Сложная история возвращается к нам разными волнами, и мы не можем закрывать глаза на эти эмоции», — сказал Туск.

По его словам, с украинскими политиками нужно говорить очень открыто, быть жестким, отстаивать свою позицию, когда есть уверенность в том, что это необходимо.

При этом он добавил, что Варшаве нужно продолжать поддерживать Киев в конфликте с Россией. Стратегия Варшавы по этому вопросу останется неизменной, отметил польский премьер.

13 октября агентство Bloomberg сообщало, что Польша настороженно относится к словам украинского президента Владимира Зеленского о быстром вступлении Киева в ЕС. Оно подчеркнуло, что существенной проблемой в отношениях двух стран остается вопрос о Волынской резне в 1943 году.

Ранее в Польше высказали возмущение видом украинцев за рулем дорогих автомобилей.