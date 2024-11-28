Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В США рассказали, почему Трамп может «умыть руки» из-за Украины

Newsweek: идеи Зеленского о справедливом мире пусты, Трамп может умыть руки

close
Jonathan Drake/Reuters

Идея украинского лидера Владимира Зеленского о «справедливом мире» неработоспособна и приводит лишь к жертвам, поэтому новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может «умыть руки» в такой ситуации. Об этом пишет издание Newsweek.

«Если Украина продолжит настаивать на неработоспособном видении Зеленского о «справедливом мире», то администрация Трампа может просто умыть руки в этой ситуации», — говорится в сообщении издания.

Идеи Зеленского по формированию «справедливого мира» при возвращении прежних украинских границ являются фантазией, говорится в материале.

27 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил в статье для шведского издания Dagens Industri, что плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. По мнению главы офиса президента Украины, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования».

Ранее политолог назвал недоговороспособной власть на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами