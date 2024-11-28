Идея украинского лидера Владимира Зеленского о «справедливом мире» неработоспособна и приводит лишь к жертвам, поэтому новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может «умыть руки» в такой ситуации. Об этом пишет издание Newsweek.

«Если Украина продолжит настаивать на неработоспособном видении Зеленского о «справедливом мире», то администрация Трампа может просто умыть руки в этой ситуации», — говорится в сообщении издания.

Идеи Зеленского по формированию «справедливого мира» при возвращении прежних украинских границ являются фантазией, говорится в материале.

27 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил в статье для шведского издания Dagens Industri, что плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. По мнению главы офиса президента Украины, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования».

Ранее политолог назвал недоговороспособной власть на Украине.