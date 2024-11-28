Президент США Джо Байден своими решениями по эскалации украинского конфликта ставит под угрозу простых американцев. Об этом пишет издание The American Conservative.

«Американцы теперь под угрозой… Байден допускает угрожающее обострение на Украине, в то время как американцы проголосовали против эскалации, выбрав Трампа», — говорится в сообщении издания.

До этого журнал Newsweek писал, что идея украинского лидера Владимира Зеленского о «справедливом мире» неработоспособна и приводит лишь к жертвам, поэтому новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может «умыть руки» в такой ситуации.

Накануне Трамп заявил, что выбрал Келлога для должности спецпосланника по Украине и России. Республиканец выразил надежду, что ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters сообщило, что Кит Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-депутат Рады усомнился в способности Келлога склонить Москву и Киев к диалогу.