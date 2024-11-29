В Южной Корее открылся Starbucks с видом на КНДР

Сеть кофеен Starbucks открыла новое кафе на границе между Южной и Северной Кореями, посетители которого смогут любоваться видами КНДР. Об этом пишет Bloomberg.

Новая кофейня расположилась на берегу реки у башни обсерватории в южнокорейском городе Кимпхо с видом на северокорейскую гору Сонгаксан. Посетителям дают посмотреть на деревенскую жизнь в уезде Кэпхунг по ту сторону границы, отметили в компании.

Сеть выбрала это место из-за его значимости и живописности, добавил в беседе с Bloomberg представитель городских властей Кимпхо. Место обсерватории, известное как холм-154, тоже имеет историческое значение: здесь две страны вели ожесточенные бои во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

Берег реки в Северной Корее находится более чем в 1,6 км от нового кафе Starbucks, поэтому посетителям предлагают туристический бинокль или длиннофокусные объективы, чтобы увидеть, что происходит в соседней стране.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что листовки Южной Кореи «неинтересны даже собакам».