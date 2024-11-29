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В Крыму рассказали, когда Россия и США могут провести переговоры по украинскому кризису

Константинов: переговоры РФ и США по Украине могут пройти уже в начале 2025 года

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Переговоры между Россией и США могут начаться после вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, то есть уже в январе-феврале 2025 года. Своим мнением в эфире телеканала «Миллет» поделился спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

По его мнению, Трамп оказался в сложной ситуации после снятия ограничений США на ракетные удары вглубь территории России и запуска ВС РФ баллистической ракеты «Орешник».

«Трампу отойти от мирной риторики и действий очень сложно — он в ней глубоко повяз... Почему он сейчас молчит – это значит, он все внимательно продумывает. Байден путает ему карты. Поэтому он перекраивает свои планы на переговоры с Россией, но тщательно их готовит», — считает спикер парламента полуострова.

Константинов отметил, что если разговора Москвы и Вашингтона не произойдет, то мир погрузится в еще большую эскалацию с «вытекающими последствиями для всех сторон».

27 ноября телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц приступил к рассмотрению ряда предложений по урегулированию конфликта на Украине, в том числе прекращения огня на период переговоров.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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