Правительство Великобритании поставило Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. О передаче оружия публично не сообщалось.

Эти поставки стали первыми при новом премьер-министре Великобритании Кире Стармере, который занял пост в июле этого года. По информации источников, ракеты были отправлены на Украину несколько недель назад, когда у Киева закончились ракеты большой дальности. Отмечается, что передача произошла до того, как США и Великобритания разрешили украинским военным использовать Storm Shadow для ударов по российским целям.

Количество поставленных ракет и точные сроки передачи не раскрыты. Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать ситуацию, подчеркнув лишь, что страна продолжит оказывать поддержку Украине.

Украина впервые использовала ракеты Storm Shadow для ударов по России на прошлой неделе, одновременно с этим применив и американские ATACMS. В ответ Россия нанесла удар по крупному промышленному комплексу «Южмаш» в Днепре ракетой «Орешник», подчеркнув право на ответные действия против стран, поддерживающих удары по российским объектам.

Ранее Песков объяснил, почему США приняли решение проигнорировать сигнал Путина.